La scuola Damiano da salvare Trasferimento delle classi esistenti | Petizione senza risposte concrete

Ilrestodelcarlino.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le cinque classi della Damiano che hanno iniziato quest’anno finiranno le medie in un’altra scuola, potrebbero essere trasferite in blocco. Questa, per ora, l’unica ‘concessione’ del Comune sul futuro del plesso di via Ghiselli e, più in generale, dell’intero istituto comprensivo San Pier Damiano. Lo ha detto ieri in consiglio comunale l’assessora alla scuola Francesca Impellizzeri, rispondendo a un question time di Falco Caponegro, consigliere di Fratelli d’Italia. Che, tra le altre cose, chiedeva appunto se l’Istituto comprensivo verrà smembrato nell’ottica di una nuova riorganizzazione o sarà solo la scuola media a cambiare indirizzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la scuola damiano da salvare trasferimento delle classi esistenti petizione senza risposte concrete

© Ilrestodelcarlino.it - La scuola Damiano da salvare. Trasferimento delle classi esistenti: "Petizione senza risposte concrete"

In questa notizia si parla di: scuola - damiano

Chiusura scuola Damiano, docenti e collaboratori scolastici al sindaco: "Siamo molto preoccupati"

Scuola Damiano, piscina e armi nel porto: si riunisce il Consiglio comunale

scuola damiano salvare trasferimentoLa scuola Damiano da salvare. Trasferimento delle classi esistenti: "Petizione senza risposte concrete" - Le cinque classi della Damiano che hanno iniziato quest’anno finiranno le medie in un’altra scuola, potrebbero essere trasferite in blocco. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Scuola, Flc-Cgil: “Sotto l’albero? Arriva il trasferimento forzato per i prof” - “L'esecutivo Meloni ci ha ormai abituato ai "pacchi" di fine anno: ecco, questo Natale tocca ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Scuola Damiano Salvare Trasferimento