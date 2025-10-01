Le cinque classi della Damiano che hanno iniziato quest’anno finiranno le medie in un’altra scuola, potrebbero essere trasferite in blocco. Questa, per ora, l’unica ‘concessione’ del Comune sul futuro del plesso di via Ghiselli e, più in generale, dell’intero istituto comprensivo San Pier Damiano. Lo ha detto ieri in consiglio comunale l’assessora alla scuola Francesca Impellizzeri, rispondendo a un question time di Falco Caponegro, consigliere di Fratelli d’Italia. Che, tra le altre cose, chiedeva appunto se l’Istituto comprensivo verrà smembrato nell’ottica di una nuova riorganizzazione o sarà solo la scuola media a cambiare indirizzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La scuola Damiano da salvare. Trasferimento delle classi esistenti: "Petizione senza risposte concrete"