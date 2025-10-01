La Sapienza occupata anche Giurisprudenza Il prof | Svariati reati cambiate facoltà
L' Università La Sapienza di Roma è di nuovo sotto assedio dai soliti noti, collettivi che di anno in anno trovano qualunque pretesto per generare il caos nelle varie facoltà. Meloni li ha definiti " figli di papà dei centri sociali " e un professore quest'oggi ha risposto a una mail degli studenti in merito al blocco dell'ateneo e, in particolare, della facoltà di Giurisprudenza. Domenico Mezzacapo è un noto docente di Diritto del Lavoro a La Sapienza e ci ha tenuto a sottolineare che " qui non è in gioco la tematica per cui si protesta, né la libertà di manifestazione del pensiero. Ogni libertà finisce dove inizia quella degli altri ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
