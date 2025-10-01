La sanità siciliana è un sistema che si regge sul disordine organizzato della corruzione

C’è un paradosso, nella sanità siciliana, che meriterebbe di essere appeso in una galleria d’arte: più la si indaga, più sembra moltiplicarsi. Non è un sistema malato, è un sistema che ribolle, per usare un’espressione da cronaca giudiziaria, da cui escono in sequenza, come da un videopoker sfortunato, dirigenti in manette, bomboniere con mazzette e, ovviamente, l’immancabile processione dei protocolli di legalità. Perché, se è vero che le rivoluzioni in Sicilia si fanno con un telefono e qualche cena giusta, nella sanità il modus operandi è più raffinato, ma non meno pittoresco. Nell’ultimo scorcio di tempo, giusto per non annoiarci, abbiamo avuto tre inchieste che hanno scosso il settore. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

