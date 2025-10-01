La Sagra di San Francesco a Vago di Lavagno
Il 3, 4 e 5 ottobre 2025 Vago di Lavagno si prepara a riaccendere la tradizione con il ritorno della Sagra di San Francesco, un appuntamento atteso che torna a colorare la piazza dopo alcuni anni di pausa. Tre giorni di festa, musica e convivialità riporteranno al centro della comunità. 🔗 Leggi su Veronasera.it
? -3 giorni alla Sagra di San Francesco! ? 3-4-5 ottobre 2025 Carbonare, Folgaria Panini sboldri, trippe e cucina tipica Musica, balli e tanto divertimento Giochi e attività per i più piccoli Evento speciale: Fiaba musicale: Iacobel e lo spirito della n - facebook.com Vai su Facebook
San Francesco festa nazionale il 4 ottobre, cosa cambia in busta paga - Grazie a una proposta di legge, il 4 ottobre potrebbe tornare un giorno festivo in memoria di San Francesco d’Assisi, pagato ai dipendenti ... Si legge su quifinanza.it
San Francesco torna festa nazionale: il 4 ottobre sarà di nuovo giorno cerchiato di rosso - È lui il protagonista del 4 ottobre, giorno in cui morì nella sua Assisi, diventata poi la “Città della pace ... targatocn.it scrive