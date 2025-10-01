La Russa commemora militari scomparsi in incidente aereo al Circeo minuto silenzio in Aula Senato – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 01 ottobre 2025 La commemorazione in Aula da parte del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, per la tragica scomparsa di due militari dell’Aeronautica in un incidente aereo al Circeo. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

