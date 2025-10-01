La rovesciata di Gatti è uguale a quella di Ronaldo! Gli highlights di Villarreal-Juve 2-2
Altro pareggio per la Juve in Champions League, che dopo il 4-4 in casa contro il Borussia Dortmund, si fa beffare nel finale dal Villarreal. Finisce 2-2 all’Estadio de la Ceramica, con i bianconeri che rimontano lo svantaggio iniziale di Mikautadze grazie alle reti di Gatti e Conceiçao. Nel finale arriva il pareggio firmato dall’ex della partita Renato Veiga. Ma a prendersi la scena è il difensore juventino, che segna in rovesciata “imitando” lo storico gol di Cristiano Ronaldo nel 2018 proprio contro la Juve. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Conceicao a Prime Video: «Meritavamo il terzo gol, a fine primo tempo abbiamo capito cosa dovevamo migliorare. Sulla rovesciata di Gatti…»
