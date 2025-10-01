La Romagna si racconta attraverso la cucina e il vino | al via il ciclo di serate-degustazioni a San Clemente

L’autunno in Romagna ha il profumo delle vigne e il calore delle cucine di campagna. È il tempo in cui i colli si tingono d’oro e le serate si accendono di racconti intorno a un bicchiere. È proprio da questa immagine che nasce “Cantine e trattorie in Cantina”, il nuovo progetto firmato Fausto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it