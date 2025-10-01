La rivincita del Calendario dell’Avvento | ora è beauty deluxe e da collezione
Dimenticate cioccolata e pandori, il conto alla rovescia per Natale ora profuma di skincare e make-up. Naïma lancia il suo primo calendario dell’Avvento ispirato alle fiabe, con 24 sorprese da sogno firmate dai grandi brand della bellezza. Non è più (solo) questione di alberi addobbati o luci scintillanti: negli ultimi anni, il vero protagonista delle festività è diventato lui, il calendario dell’Avvento beauty. Da semplice trovata commerciale a rituale di self-care quotidiano, oggi è un must-have da sfoggiare tanto sui social quanto nella propria beauty routine. E proprio in questo scenario in continua crescita, si inserisce una nuova proposta che punta in alto. 🔗 Leggi su 361magazine.com
