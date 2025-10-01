La Ricetta della Felicità anticipazioni seconda puntata giovedì 2 ottobre 2025 | Rosa scompare Marta e Giacomo seguono la pista dell’autovelox

Dopo il buon debutto, La Ricetta della Felicità torna giovedì 2 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1 (ore 21:30 circa ) con la seconda puntata. Alla regia Giacomo Campiotti, che firma una commedia familiare di ricerca e rinascita. Al centro dell’episodio 1×02: la sparizione di Rosa, mentre Marta e Giacomo proseguono le indagini su Enrico partendo da una foto autovelox di molti anni fa. Le puntate sono disponibili anche su RaiPlay dopo la messa in onda. Indice. La Ricetta Della Felicità – Anticipazioni puntata del 2 ottobre 2025. Dove eravamo rimasti: riassunto 1×01 (giovedì 25 settembre 2025) Orari e streaming. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

