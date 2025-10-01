La rassegna Il regista Haneke in cinque film
Cinque film per ricordare e omaggiare il grande regista Michael Haneke, nato in Germania ma austriaco di adozione, classe 1942. Un piccolo tributo messo a punto dal cineclub Mabuse al cinema Terminale, da martedì 7 ottobre a martedì 7 novembre. Ore 21,15 con proiezioni in versione originale con sottotitoli in italiano. Il primo film in cartellone il 7 ottobre è "Funny games" del 1997, presentato a suo tempo al festival di Cannes. Poi, per motivi inspiegabili, Haneke decise di realizzare un remake negli Stati Uniti, raccogliendo ben pochi consensi. La settimana successiva, il 14 ottobre "Niente da nascondere" ancora a Cannes nel 2005. 🔗 Leggi su Lanazione.it
