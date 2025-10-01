La ragazza sequestrata dai genitori picchiata drogata e costretta a sposarsi con un uomo più anziano

Hanno attirato con l'inganno la figlia poco più che maggiorenne e, dopo averla sequestrata e picchiata, l'hanno costretta a sposare un connazionale in Bangladesh. Un incubo durato oltre un anno per una 20enne bengalese residente a Rimini e iniziato nel novembre del 2024 quando, una volta. 🔗 Leggi su Today.it

