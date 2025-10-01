La quota di mercato di Xbox potrebbe calare al 13% in UK secondo alcuni analisti
Le prospettive per Xbox nel mercato britannico non appaiono rosee: secondo le stime di alcuni analisti, le console di Microsoft rischiano di vedere le proprie quote di mercato scendere al 13% entro il 2025, rispetto al 31% registrato nel 2022. Si tratta di un crollo che riflette una tendenza ormai chiara: la progressiva riduzione della presenza di Xbox nelle catene retail, in favore di un approccio quasi esclusivamente digitale. Come leggiamo su GamesIndustry, il fenomeno non riguarda solo le console: anche le copie fisiche dei giochi Xbox sembrano destinate a perdere ulteriore peso, passando dall’11% del 2022 a un possibile 6% nel 2025. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: quota - mercato
Granata a quota tredici. Il mercato in entrata
Mercato Juventus: un’uscita che si complica, un’altra che prende quota. Rivelazione importante, può cambiare così il futuro di questi due bianconeri!
Brescianini al Napoli, si sblocca solo in un caso: l’intrigo di mercato prende quota
Monini chiude il 2024 con risultati lusinghieri, nonostante le difficoltà del settore, in virtù di un fatturato consolidato che tocca i 257 milioni di euro, segnando una crescita del 33% rispetto all’anno scorso, e una quota di mercato a volume in crescita in tutti i princ - facebook.com Vai su Facebook
La quota di mercato delle auto elettriche a batteria ad agosto 2025 si è attestata al 15,8%, ancora al di sotto del ritmo necessario in questa fase di transizione - X Vai su X
La quota di mercato di Xbox potrebbe calare al 13% in UK, secondo alcuni analisti - Le prospettive per Xbox nel mercato britannico non appaiono rosee: secondo le stime di alcuni analisti, le console di Microsoft rischiano di vedere le proprie quote di mercato scendere al 13% entro il ... Si legge su msn.com
Xbox potrebbe calare al 13% di quota di mercato in UK e ridurre la sua presenza nei negozi, secondo analisti - Le previsioni di alcuni analisti, riportate da GamesInfustry, dipingono un quadro alquanto fosco per il futuro di Xbox nel Regno Unito, almeno per quanto riguarda il mercato fisico, dal quale in effet ... Segnala msn.com