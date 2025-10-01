La Questura di Bari si rafforza | in servizio cinque nuovi ispettori di Polizia

Baritoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque nuovi ispettori di Polizia sono stati assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura di Bari. I nuovi arrivati sono stati accolti dal questore Massimo Gambino “con l'augurio che possano svolgere al meglio il loro lavoro”.I cinque ispettori giungono in Puglia per. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: questura - bari

