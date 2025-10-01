La Questura di Bari si rafforza | in servizio cinque nuovi ispettori di Polizia
Cinque nuovi ispettori di Polizia sono stati assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura di Bari. I nuovi arrivati sono stati accolti dal questore Massimo Gambino “con l'augurio che possano svolgere al meglio il loro lavoro”.I cinque ispettori giungono in Puglia per. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: questura - bari
Si rafforza l'organico della Questura di Bari: in servizio quindici nuovi ispettori
La #alfaromeogiulia della #poliziadistato in transito dinnanzi al #teatromargherita di #bari Buon #weekend dalla #questuradibari #essercisempre #meraviglieditalia #italianpolice - facebook.com Vai su Facebook
Bari, prorogata l’apertura straordinaria dei turni taxi fino al 31 ottobre: nuove licenze per garantire servizio 24 ore - La decisione del Comune di Bari nasce dalla necessità di garantire un servizio adeguato ai turisti che visitano la città, attratti non solo dalle bellezze storiche e artistiche, ma anche dagli eventi ... Lo riporta giornaledipuglia.com