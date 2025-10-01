La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo

Avellinotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido sull'intero territorio per vento forte e mare agitato lungo le coste.Dalle 20 di oggi, mercoledì 1° ottobre, alle 20 di venerdì 3 ottobre, si prevedono "Venti forti dai quadranti settentrionali, con locali. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: protezione - civile

Protezione civile Gaza, 43 le vittime dei raid israeliani

Campi Flegrei: alla protezione civile incontro tra istituzioni e coordinamento

Anci Giovani Toscana: al consigliere pisano Enrico Bruni la delega su Ambiente e Protezione Civile

protezione civile campania haCampania, vento forte e mare agitato: due giorni di l'allerta - La Protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido sull'intero territorio per vento forte e mare agitato lungo le coste. Come scrive msn.com

protezione civile campania haNubifragi in Campania, prorogata l’Allerta Meteo - La Protezione Civile della Regione Campania ha esteso di ulteriori 24 ore l’allerta meteo di livello Giallo, già in vigore per piogge e temporali. Segnala ilfattovesuviano.it

Cerca Video su questo argomento: Protezione Civile Campania Ha