La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo

La Protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido sull'intero territorio per vento forte e mare agitato lungo le coste.Dalle 20 di oggi, mercoledì 1° ottobre, alle 20 di venerdì 3 ottobre, si prevedono "Venti forti dai quadranti settentrionali, con locali. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: protezione - civile

Protezione civile Gaza, 43 le vittime dei raid israeliani

Campi Flegrei: alla protezione civile incontro tra istituzioni e coordinamento

Anci Giovani Toscana: al consigliere pisano Enrico Bruni la delega su Ambiente e Protezione Civile

Festa del volontariato della Protezione Civile comunale, sabato 25 ottobre al Giardino dell’Orticoltura Negli ultimi anni ed in ogni situazione, la Protezione Civile del Comune di Firenze, con i volontari e le volontarie, ha offerto un grande supporto durante l’e - facebook.com Vai su Facebook

Domenica 5 ottobre vi aspettiamo in Dipartimento! Venite a scoprire le sale dove ogni giorno facciamo protezione civile. Vi aspettiamo! Compila qui per partecipare https://eventbrite.it/.../open-day-al-dipartimento…... - X Vai su X

Campania, vento forte e mare agitato: due giorni di l'allerta - La Protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido sull'intero territorio per vento forte e mare agitato lungo le coste. Come scrive msn.com

Nubifragi in Campania, prorogata l’Allerta Meteo - La Protezione Civile della Regione Campania ha esteso di ulteriori 24 ore l’allerta meteo di livello Giallo, già in vigore per piogge e temporali. Segnala ilfattovesuviano.it