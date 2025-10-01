La proposta | un tunnel sotto le Orobie che colleghi Valtellina e Val Brembana
VIABILITÀ. la proposta del sindaco di Morbegno dopo la frana di domenica sulla statale 36: «La Valtellina rischia l’isolamento, serve un collegamento con la Bergamasca». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: proposta - tunnel
Hamas trascina persone innocenti nei tunnel, tenendole al buio, affamandole e torturandole. Israele combatte per riportarle a casa, per salvare vite, per permettere alle famiglie di riunirsi. Vita contro morte. Libertà contro terrore. Da che parte stai? - facebook.com Vai su Facebook
«La Valtellina rischia l’isolamento, serve un tunnel sotto le Orobie» - Il sindaco di Morbegno dopo la frana di domenica sulla statale 36: «Riprendiamo l’ipotesi di collegarci alla Val Brembana». Scrive ecodibergamo.it
Toh, chi si rivede a Pesaro: la rambla con un tunnel sotto la Statale - La proposta, una delle più dibattute della passata Amministrazione, tanto che lo stesso Ricci a inizio 2023 diede il contrordine, dopo un tira e molla politico non indifferente (e con nel mezzo anche ... Secondo corriereadriatico.it