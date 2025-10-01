La proposta | Cinque anni a tasse zero per startup degli under 35 Napoli e la Campania diventino polo di attrazione per giovani e innovazione
“Cinque anni senza pagare tasse per i giovani under 35 che da tutta Italia e da tutta Europa decidono di creare start-up e imprese innovative a Napoli e in Campania. È questa una delle proposte emerse con forza durante l’incontro dei giovani eco-digital nel Convegno Giovani e Futuro organizzato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
