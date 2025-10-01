Le mura color crema della stazione di Kharkiv brillano sotto il cielo terso di giugno. La torre dell’orologio si spinge fino a sfiorare le nuvole. Una donna trascina a fatica una grossa valigia sul pavimento lucido dell’ingresso. Masha la osserva allontanarsi e pensa che partire da lì sembra sempre un delitto. Perché qualcuno dovrebbe voler lasciare un luogo così bello? Da adolescente passava tra le colonne corinzie con la chiara percezione che sarebbe stato impensabile non farvi ritorno. I candelabri eleganti che pendono dal soffitto, all’interno di un ingresso degno di un palazzo dell’alta nobiltà, accolgono il viaggiatore suggerendogli che il luogo in cui è appena arrivato non è un qualsiasi posto nel mondo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La promessa di un futuro, tra i ricordi d’infanzia e le mura luminose di Kharkiv