La Promessa anticipazioni 2 ottobre | Jana e Manuel celebrano un matrimonio simbolico

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Cruz cerca la verità sulla spia che potrebbe distruggere la reputazione dei Luján. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana e Manuel vivono un giorno indimenticabile. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Nel Palazzo dei Luján, gli animi tra i due marchesi si sono surriscaldati, ma Alonso e Cruz scelgono di continuare la loro discussione nella camera da letto, lontano dagli sguardi curiosi e dalle chiacchiere degli . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

