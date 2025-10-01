La Promessa Anticipazioni 2 ottobre 2025 | Che guaio per i Lujàn qualcuno ha tradito Cruz e Alonso!

Nella puntata de La Promessa in onda il 2 ottobre 2025 vedremo Don Alonso molto preoccupato che lo scandalo gli faccia perdere il suo importante affare. I Lujàn rischiano la bancarotta? Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rete4. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 2 ottobre 2025: Che guaio per i Lujàn, qualcuno ha tradito Cruz e Alonso!

In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni

La Promessa Anticipazioni: Romulo dice addio, segreti e passioni esplodono

La Promessa Anticipazioni dal 27 luglio al al 2 agosto 2025: Curro pronto a sposare Julia

La Promessa Anticipazioni 14 luglio 2025: Cruz e Alonso prendono una decisione su Jana e Manuel!

La Promessa, anticipazioni dal 29 settembre al 5 ottobre 2025: il nuovo matrimonio simbolico di Jana e Manuel I novelli sposi si lasciano trasportare in un momento carico d'amore dagli anziani Antonio e Nica. Ecco cosa succederà nella soap iberica - facebook.com Vai su Facebook

La Promessa, anticipazioni del mese di ottobre: Manuel scopre che Jana è morta • La morte di Jana ha lasciato il segno su tutti: personaggi e telespettatori. Ecco gli ultimi sviluppi della trama. - X Vai su X

La Promessa Anticipazioni 2 ottobre 2025: Che guaio per i Lujàn, qualcuno ha tradito Cruz e Alonso! - Nella puntata de La Promessa in onda il 2 ottobre 2025 vedremo Don Alonso molto preoccupato che lo scandalo gli faccia perdere il suo importante affare. Secondo comingsoon.it

La Promessa, anticipazioni giovedì 2 ottobre 2025: Cruz e Alonso sono feriti nell’orgoglio - Come vedremo in queste anticipazioni de La Promessa, riguardanti la puntata che andrà in onda il giorno giovedì 2 ottobre 2025, l’articolo scandaloso ... Si legge su msn.com