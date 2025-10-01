La premier danese | Da Ue serve risposta forte a guerra ibrida russa
Copenaghen, 1 ott. (askanews) - La premier danese Mette Frederiksen, a margine di un vertice Ue informale, con al centro il tema della Difesa europea, che si svolge a Copenaghen, ha affermato che l'Ue sta fronteggiando una guerra ibrida contro la Russia e pertanto è necessario agire di conseguenza. "Io spero che tutti ora riconoscano che c'è una guerra ibrida - ha detto - un giorno tocca alla Polonia, un altro giorno alla Danimarca e la prossima settimana probabilmente vedremo sabotaggi o droni volare da qualche altra parte". "C'è solo un Paese disposto a minacciarci ed è la Russia - ha aggiunto - quindi abbiamo bisogno di una risposta molto forte". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
