La premier danese | Abbiamo il mandato per abbattere i droni russi

Al via al Palazzo Christiansborg di Copenaghen la riunione informale del Consiglio Europeo. Sul tavolo la difesa comune e la guerra in Ucraina, due temi ormai molto legati tra loro viste le incursioni di velivoli russi nello spazio aereo Ue. Al suo arrivo, la premier danese Mette Frederiksen si è detta «a favore» dell’abbattimento dei droni: «Certo, deve essere fatto nel modo giusto, perché c’è una società civile che deve essere in grado di funzionare, ma c’è un mandato per farlo». Frederiksen si è inoltre espressa sulle perplessità dai Paesi più meridionali dell’Ue sulla corsa al riarmo contro la minaccia russa: «Riguarda tutti, è capitata a noi, alla Polonia e può capitare ad altri. 🔗 Leggi su Lettera43.it

