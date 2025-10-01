La Ponca Malvasia Collio Doc | espressione integra di un terroir unico come quello alle pendici del Collio

SCRIO’ (GO) – La Malvasia, vitigno autoctono del territorio, trova nei terreni caratterizzati da marne e arenarie di questa zona, la sua peculiare espressione, a conferma del legame alla sua terra d’origine. Le caratteristiche climatiche e geologiche di questa parte del Collio permettono alla varietà di sviluppare vini dalla complessità di aromi e di struttura, e persistenza al palato. È uno dei vitigni più rappresentativi de La Ponca, realtà vitivinicola che sorge nella parte più elevata del Collio ai piedi del complesso montuoso del Korada. Qui i terreni nascono dall’alterazione di un sistema roccioso formatosi circa 65 milioni di anni fa, dando origine ad una particolare geologia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - La Ponca Malvasia Collio Doc: espressione integra di un terroir unico come quello alle pendici del Collio

Malvasia Collio Doc 2015, La Ponca - Questa malvasia dal colore giallo paglierino con riflessi verdi e dorati, dona al naso sentori di pesca gialla, frutta esotica, papaja e ananas, fiori bianchi, magnolia e pepe bianco. corriere.it scrive