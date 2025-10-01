La Polonia fa decollare sei F-16 per intercettare droni usati dalla Russia in Ucraina La premier danese | Dobbiamo riarmarci tutti

La presunta minaccia dei droni russi continua a mettere sotto pressione i cieli dell’Europa orientale. Nella notte la Polonia ha fatto decollare sei F-16 p er intercettare due velivoli Shahed diretti verso il suo territorio, secondo quanto riferito dal Kyiv Post. Si tratta di droni kamikaze di fabbricazione iraniana della serie Shahed-131 e Shahed-136, che la Russia utilizza in massa contro obiettivi militari e civili in Ucraina. L’episodio si inserisce in una serie di incursioni che nelle ultime settimane hanno coinvolto anche Romania, Estonia e Danimarca, spingendo la Nato ad alzare il livello di guardia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Polonia fa decollare sei F-16 per intercettare droni usati dalla Russia in Ucraina. La premier danese: “Dobbiamo riarmarci tutti”

