La Pilarella come Saint Tropez ’Eternity’ riprese al via Due giorni proprio da film

La banchina della Pilarella si prepara a diventare una piccola Saint Tropez. Fervono i preparativi per le riprese del film ‘Eternity’, previste per domani e venerdì in via del Molo a Porto Santo Stefano. Dopo l’arrivo nella giornata di domenica del mega-yacht ‘Lady Vera’, l’imbarcazione di 74 metri che verrà impiegata per riprendere molte scene del film, gli operai hanno iniziato a comporre la scenografia, modificando tutte le insegne dei negozi. Saranno in stile francese, proprio per riproporre le atmosfere di Saint Tropez. Dal moletto fino alla pizzeria tutte le attività commerciali hanno quindi un altro aspetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

