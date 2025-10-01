Negli ultimi anni, diversi nomi storici del Made in Italy hanno cambiato proprietà. È quello che è successo anche con La Perla, marchio di riferimento nella lingerie di alta gamma, nato a Bologna negli anni Cinquanta. Dopo un lungo periodo segnato da crisi, vendite e complesse vicende giudiziarie internazionali, La Perla trova ora un nuovo proprietario: la società controllata Luxury Holding, fondo d’investimento guidato dall’imprenditore americano Peter Kern. Il passaggio riguarda non solo il brand, ma anche il futuro degli stabilimenti e dei lavoratori bolognesi, legati a una tradizione produttiva che ha contribuito a definire lo stile del marchio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - La Perla passa a Luxury Holding, 199 lavoratori in salvo