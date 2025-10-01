La pelle | un organo importante da preservare Lenergia e Fondazione Veronesi insieme per Vivere in salute

Ternitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lenergia rinnova anche quest'anno la collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi ETS promuovendo il seminario aziendale “Vivere in salute”, un percorso di incontri divulgativi pensati per diffondere cultura della prevenzione e consapevolezza sugli stili di vita salutari.Il programma “Vivere in. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

pelle organo importante preservarePelle, come prendersene cura in inverno: 5 consigli per averla tonica e liscia - Pelle elastica e idratata anche durante la stagione più fredda, i 5 consigli per proteggere la cute e contrastare l'azione negativa data dal cambio di stagione ... Riporta msn.com

Pelle sempre protetta in estate: perché è importante? - ROMA – La stagione estiva porta con sé giornate più lunghe e una maggiore esposizione ai raggi solari, sia durante momenti di svago al mare o in montagna, sia nelle attività quotidiane all’aperto. Lo riporta diregiovani.it

