La partitissima del mercoledì di Champions è tra Villarreal e Juventus
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La Juventus scende in campo questa sera in casa del Villarreal nella seconda giornata di Champions con l'obiettivo di centrare la sua prima vittoria in questa edizione, dopo l'incredibile pareggio per 4-4 nella gara di esordio a Torino contro i tedeschi del Borussia Dortmund. Il primo dei tre pari consecutivi che hanno rallentato il cammino dei bianconeri nell'ultimo periodo, che dopo quello in Champions hanno collezionato due 1-1, a Verona e in casa contro l'Atalanta. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: partitissima - mercoled
In diretta dagli studi di TFN la terza puntata del programma di approfondimento sportivo "Partitissima" - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere Ajax-Inter stasera (anche gratis) in streaming, la partitissima del mercoledì di Champions League 2025 - Il fischio d'inizio è per le 21 di stasera: tutto è pronto per ... Come scrive gqitalia.it