All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La Juventus scende in campo questa sera in casa del Villarreal nella seconda giornata di Champions con l'obiettivo di centrare la sua prima vittoria in questa edizione, dopo l'incredibile pareggio per 4-4 nella gara di esordio a Torino contro i tedeschi del Borussia Dortmund. Il primo dei tre pari consecutivi che hanno rallentato il cammino dei bianconeri nell'ultimo periodo, che dopo quello in Champions hanno collezionato due 1-1, a Verona e in casa contro l'Atalanta. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La partitissima del mercoledì di Champions è tra Villarreal e Juventus