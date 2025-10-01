La partitissima del mercoledì di Champions è tra Villarreal e Juventus

Gqitalia.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La Juventus scende in campo questa sera in casa del Villarreal nella seconda giornata di Champions con l'obiettivo di centrare la sua prima vittoria in questa edizione, dopo l'incredibile pareggio per 4-4 nella gara di esordio a Torino contro i tedeschi del Borussia Dortmund. Il primo dei tre pari consecutivi che hanno rallentato il cammino dei bianconeri nell'ultimo periodo, che dopo quello in Champions hanno collezionato due 1-1, a Verona e in casa contro l'Atalanta. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

la partitissima del mercoled236 di champions 232 tra villarreal e juventus

© Gqitalia.it - La partitissima del mercoledì di Champions è tra Villarreal e Juventus

In questa notizia si parla di: partitissima - mercoled

Dove vedere Ajax-Inter stasera (anche gratis) in streaming, la partitissima del mercoledì di Champions League 2025 - Il fischio d'inizio &#232; per le 21 di stasera: tutto è pronto per ... Come scrive gqitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Partitissima Mercoled236 Champions 232