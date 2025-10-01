La parentesi modaiola di Elodie | a Milano nel front row a Parigi… in passerella
Cantante, attrice e. fashionista. Elodie è stata una delle protagoniste assolute nei front row della Milano Fashion Week appena conclusa. Sono diverse le sfilate a cui ha presenziato, distinguendosi sempre per il suo stile accattivante: lei è in grado di spaziare dall’eleganza sofisticata alla sensualità più graffiante. Dopo la MFW, l’artista è volata a Parigi: nella Ville Lumière non si è accontentata di ammirare le creazioni dal parterre, ma è salita direttamente in passerella, come protagonista dell’atteso show di L’Oréal Paris. Mannish-chic. Giallo e grigio Prada è il primo show a cui Elodie ha assistito nel corso dell’ultima Milano Fashion Week. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it
