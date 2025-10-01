Chi ha candidato Aboubakar Soumahoro alle elezioni parlamentari del 2022 sperava in una parabola diversa, forse credeva che sarebbe diventato una bandiera della sinistra per chissà quali battaglie ideologiche. Sicuramente auspicava che sarebbe stato portatore molti voti. Ma così non è stato e dopo i guai giudiziari della sua famiglia l'onorevole è perfino uscito dal gruppo parlamentare di Avs che tante lodi ne aveva tessuto per unirsi al gruppo misto, il tutto a un anno dall'elezione. Una sconfitta bruciante per i suoi promotori ma, intanto, Soumahoro prosegue nella sua attività che, comunque, non è attualmente degna di nota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La parabola di Soumahoro, dagli stivali sporchi di fango al sostegno della "lista musulmana" di Monfalcone