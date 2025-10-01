La panchina di Amorim è in bilico e a Manchester provano a salvarlo
Ruben Amorim è sotto esame dopo un inizio deludente della sua prima stagione “completa” al Manchester United e sabato affronterà contro il Sunderland una partita che dovrà assolutamente vincere all’Old Trafford. Un match da “dentro o fuori”, essenziale per riconquistare la fiducia dei tifosi e della dirigenza. Dopo la sconfitta per 3-1 a Brentford, lo United occupa il 14° posto in Premier League con soli sette punti (su 18 disponibili). Nonostante il club continui a garantire il pieno supporto ad Amorim, la panchina scricchiola: Manchester Evening News si è divertito a disegnare le cinque mosse per salvare la stagione dello United ed il posto di Amorim. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
