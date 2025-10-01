La pagella di Napoli – Sporting Lisbona
Il Napoli dopo la sconfitta di Milano contro il Milan e reduce dal debutto amaro di Manchester con la sconfitta in terra inglese alla prima giornata di champions, stasera in un Maradona gremito contro lo Sporting ritrova la vittoria con una grande prestazione di sacrificio, miglir De Bruyne stagionale e grande doppietta di Højlund. Tanto possesso palla dei portoghesi che trovano il gol solo su un rigore, e a parte l’occasione nel finale sventata da un grande Milinkovic Savic, non ha mai tirato in porta. Napoli – Sporting Lisbona 2 – 1. Ho visto questo:. Milinkovic Savic 8: Spettatore aggiunto per tutta la partita, ma nel finale si fa trovare pronto con una grande parata che regala la vittoria al Napoli Spinazzola 7: Questa sera gioca a destra al posto di Di Lorenzo, grande partita sia di qualità che di quantità, destra o sinistra ormai è una garanzia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
