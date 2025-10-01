La nuova vita di Mako a New York | l'ex principessa giapponese ha rinunciato a soldi e trono per amore

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La principessa ha rinunciato a tutto per sposare il suo grande amore, non approvato dalla famiglia perché non nobile. Oggi vivono in totale privacy a New York. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuova - vita

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno detto si, matrimonio e nuova vita insieme

La nuova vita della Torre Velasca tra uffici vintage e 72 case vip

Dai fiori al gelato, così Emanuele ha dato nuova vita al vecchio chiosco in centro (e a una passione di famiglia)

nuova vita mako newLa nuova vita di Mako a New York: l’ex principessa giapponese ha rinunciato a soldi e trono per amore - La principessa ha rinunciato a tutto per sposare il suo grande amore, non approvato dalla famiglia perché non nobile ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Vita Mako New