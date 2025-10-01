La Nuova Virtus Cesena pronta a ripartire | Tanti infortuni subito un avvio in salita

Ilrestodelcarlino.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si inizierà a fare sul serio domenica pomeriggio a San Lazzaro, quando gli arbitri alzeranno la prima palla a due della stagione del campionato di basket femminile di serie B al quale la Nuova Virtus Cesena parteciperà con tutta la determinazione di una squadra giovanissima impaziente di misurarsi in un percorso difficile con l’obiettivo di lavorare tanto, crescere in fretta e blindare la permanenza in categoria. Tutte questioni delle quali si è ampiamente discusso anche ieri, in occasione della presentazione del roster avvenuta al ristorante ‘I Girasoli’. "La preparazione sta procedendo bene – ha commentato coach Luca Chiadini – e sono soddisfatto nel registrare una crescita costante del gruppo, testimoniata anche amichevole dopo amichevole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la nuova virtus cesena pronta a ripartire tanti infortuni subito un avvio in salita

© Ilrestodelcarlino.it - La Nuova Virtus Cesena pronta a ripartire: "Tanti infortuni, subito un avvio in salita"

In questa notizia si parla di: nuova - virtus

Immacolato Bonina nominato presidente onorario della Nuova Igea Virtus

Calcio giovanile, la nuova Virtus Akragas Slp è pronta a partire: al via gli stage

Niang, ora la Virtus è quasi al completo: "Una nuova esperienza per crescere ancora"

nuova virtus cesena prontaLa Nuova Virtus Cesena pronta a ripartire: "Tanti infortuni, subito un avvio in salita" - Domenica la prima a San Lazzaro, coach Chiadini: "Inizio difficile, daremo tutto, sempre" ... Da ilrestodelcarlino.it

Nuova Virtus Cesena. Il futuro si decide ora - Due le ipotesi: accordo di collaborazione con un’altra società del territorio o la rinuncia alla serie B riducendo i costi con una nuova ricostruzione. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Virtus Cesena Pronta