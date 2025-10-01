La Nuova Virtus Cesena pronta a ripartire | Tanti infortuni subito un avvio in salita

Si inizierà a fare sul serio domenica pomeriggio a San Lazzaro, quando gli arbitri alzeranno la prima palla a due della stagione del campionato di basket femminile di serie B al quale la Nuova Virtus Cesena parteciperà con tutta la determinazione di una squadra giovanissima impaziente di misurarsi in un percorso difficile con l’obiettivo di lavorare tanto, crescere in fretta e blindare la permanenza in categoria. Tutte questioni delle quali si è ampiamente discusso anche ieri, in occasione della presentazione del roster avvenuta al ristorante ‘I Girasoli’. "La preparazione sta procedendo bene – ha commentato coach Luca Chiadini – e sono soddisfatto nel registrare una crescita costante del gruppo, testimoniata anche amichevole dopo amichevole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

