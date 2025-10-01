La Nuova Virtus Cesena pronta a ripartire | Tanti infortuni subito un avvio in salita
Si inizierà a fare sul serio domenica pomeriggio a San Lazzaro, quando gli arbitri alzeranno la prima palla a due della stagione del campionato di basket femminile di serie B al quale la Nuova Virtus Cesena parteciperà con tutta la determinazione di una squadra giovanissima impaziente di misurarsi in un percorso difficile con l’obiettivo di lavorare tanto, crescere in fretta e blindare la permanenza in categoria. Tutte questioni delle quali si è ampiamente discusso anche ieri, in occasione della presentazione del roster avvenuta al ristorante ‘I Girasoli’. "La preparazione sta procedendo bene – ha commentato coach Luca Chiadini – e sono soddisfatto nel registrare una crescita costante del gruppo, testimoniata anche amichevole dopo amichevole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: nuova - virtus
Immacolato Bonina nominato presidente onorario della Nuova Igea Virtus
Calcio giovanile, la nuova Virtus Akragas Slp è pronta a partire: al via gli stage
Niang, ora la Virtus è quasi al completo: "Una nuova esperienza per crescere ancora"
VIDEO - E' stata presentata martedì sera la prima squadra della Nuova Virtus Cesena che parteciperà al Campionato Fip di Serie B di Basket Femminile 2025/2026 - facebook.com Vai su Facebook
? Saliou Niang, nuova ala di Virtus Bologna, ha parlato anche di futuro su La Gazzetta dello Sport. «Ho capito fino in fondo che lì è dove vorrei giocare. Il mio grande sogno da provare a realizzare. Penso sempre all'Nba, sì. Ma ora sono qui alla Virtus, voglio - X Vai su X
La Nuova Virtus Cesena pronta a ripartire: "Tanti infortuni, subito un avvio in salita" - Domenica la prima a San Lazzaro, coach Chiadini: "Inizio difficile, daremo tutto, sempre" ... Da ilrestodelcarlino.it
Nuova Virtus Cesena. Il futuro si decide ora - Due le ipotesi: accordo di collaborazione con un’altra società del territorio o la rinuncia alla serie B riducendo i costi con una nuova ricostruzione. Da ilrestodelcarlino.it