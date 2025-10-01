La Nuova Orchestra Scarlatti annuncia | senza sostegno istituzionale chiuderà nel 2026

La Nuova Orchestra Scarlatti, nata a Napoli nel 1993 con lo scopo di ridare alla Città un’Orchestra sinfonica stabile, dopo 32 anni di continua presenza a Napoli, in Italia, nel mondo, domenica 12 ottobre 2025 ore 19.00, a Napoli con ingresso libero nella Basilica di San Giovanni Maggiore, nel cuore del centro storico (Rampe di San Giovanni Maggiore), terrà un Concerto straordinario per condividere con tutti – cittadini e rappresentanti delle istituzioni che vorranno essere presenti – il proposito di chiudere la propria attività nel 2026 se da parte delle Istituzioni (MIC, Regione Campania, Città Metropolitana, Comune di Napoli) non sarà intrapresa una concreta azione di sostegno economico strutturale alla vita dell’Orchestra, adeguato al suo ruolo per il territorio, come già avviene per tante altre Orchestre in Italia, per tante altre città, che hanno ottenuto un tale sostegno sempre a seguito del riconoscimento di attività pregresse. 🔗 Leggi su Ildenaro.it