La nuova mensa scolastica di Viscigliete a Sala Consilina è realtà | questa mattina il taglio del nastro
Questa mattina è stata inaugurata la nuova mensa scolastica nel plesso di Viscigliete a Sala Consilina, un servizio atteso e importante per la comunità scolastica e per le famiglie. Il taglio del nastroAlla cerimonia erano presenti i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione e la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
