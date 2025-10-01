La nuova mensa scolastica di Viscigliete a Sala Consilina è realtà | questa mattina il taglio del nastro

Salernotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina è stata inaugurata la nuova mensa scolastica nel plesso di Viscigliete a Sala Consilina, un servizio atteso e importante per la comunità scolastica e per le famiglie. Il taglio del nastroAlla cerimonia erano presenti i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione e la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: nuova - mensa

