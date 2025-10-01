La nuova esposizione al Museo dell’Automobile indaga il legame tra l’universo delle auto l’arte del tempo e la cultura pop

A pre al Mauto – Museo Nazionale dellAutomobile di Torino la mostra Ritorno al futuro. Prototipi di tempo, a cura di Gianluigi Ricuperati, che esplora la relazione profonda tra due degli oggetti di design di massa più iconici – gli orologi e le automobili – mettendone in luce le risonanze emotive, meccaniche e simboliche. La mostra celebra il quarantesimo anniversario di Ritorno al Futuro, il film in cui un’automobile si trasforma in una macchina del tempo. Ritorno al futuro day: ecco come si sognava di viaggiare nel passato. guarda le foto Leggi anche › Che nostalgia! La reunion del cast di “Ritorno al Futuro” 38 anni dopo il primo film Protagonista della prima parte di esposizione è l’iconica DeLorean Dmc-12 del 1981 disegnata da Giorgietto Giugiaro, corredata da figurini e lucidi – provenienti dall’Archivio Italdesign – selezionati per raccontare il processo creativo dietro alla vettura che ha segnato la storia del cinema e del design. 🔗 Leggi su Iodonna.it

