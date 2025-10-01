La nuova collezione Estate 2026 di Raffaela D' Angelo alla Milano Fashion Week
Stampe oniriche, ricami preziosi e tessuti interamente italiani: Raffaela D'Angelo ha svelato la collezione Estate 2026. Tra gli ospiti anche Federica Pellegrini, amica della stilista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: nuova - collezione
Ma quanto ci piace la nuova collezione ASOS x Adidas?
La nuova collezione di Uniqlo:C manda in ferie la noia dell'abbigliamento formale
Motorola annuncia la nuova collezione Razr 60 e Buds Loop in collaborazione con Swarovski
Scopri la nuova collezione autunno inverno di #cdc sul nuovo numero di @amicamagazine ! nova ti aspetta per tutto il mese di Ottobre! #centrodegradeconseil #lorealpro #bigproloreal #ynse #kerastaseit - facebook.com Vai su Facebook
Alla sfilata Gucci primavera estate 2026 Mariacarla Boscono è l'Incazzata, Gwyneth Paltrow la VIP: ecco la nuova Famiglia di Demna alla Milano Fashion Week - «Sfrontata, sexy, eccessiva, provocatoria», dove tutti sono invitati a partecipare seguendo il loro personale stile. Riporta vogue.it
Stuart Weitzman primavera estate 2026: Concrete Paradise, la nuova collezione - Stuart Weitzman primavera estate 2026 presenta Concrete Paradise: calzature iconiche e le nuove varianti Vinnie. Lo riporta globestyles.com