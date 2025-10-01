La nuova collezione Estate 2026 di Raffaela D' Angelo alla Milano Fashion Week

Gazzetta.it | 1 ott 2025

Stampe oniriche, ricami preziosi e tessuti interamente italiani: Raffaela D'Angelo ha svelato la collezione Estate 2026. Tra gli ospiti anche Federica Pellegrini, amica della stilista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la nuova collezione estate 2026 di raffaela d angelo alla milano fashion week

© Gazzetta.it - La nuova collezione Estate 2026 di Raffaela D'Angelo alla Milano Fashion Week

