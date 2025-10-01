La Notte Internazionale della Luna 2025 la NASA sbarca a Salerno grazie al Centro Astronomico Neil Armstrong

Anteprima24.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti La Luna è il corpo celeste più famoso di sempre. Accompagnando l’umanità sin dagli albori, i suoi crateri ed i suoi mari sono sempre stati fonte di ispirazione per chiunque l’abbia ammirata nel suo candore notturno. Eppure, non tutti ne conoscono appieno la storia. Come si è formata? Perché è importante per il nostro pianeta? Quale è il suo destino? Queste domande stimolano tutt’oggi la curiosità dei più. Per questo motivo, la ben nota National Aeronautics and Space Administration (NASA) ha promosso l’iniziativa “International Observe the Moon Night 2025”, tradotta come “Notte Internazionale della Luna 2025”: un’iniziativa dedicata interamente alla Luna tramite seminari, eventi pubblici oppure ancora le tradizionali osservazioni al telescopio per grandi e piccini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

la notte internazionale della luna 2025 la nasa sbarca a salerno grazie al centro astronomico neil armstrong

© Anteprima24.it - La Notte Internazionale della Luna 2025, la NASA sbarca a Salerno grazie al Centro Astronomico “Neil Armstrong”

In questa notizia si parla di: notte - internazionale

Notte internazionale della luna: osservazione (gratuita) con i telescopi nella riserva di caccia della Favorita

Notte Internazionale della Luna 2025: l’iniziativa della NASA sbarca a Salerno

La notte internazionale della Luna: gli appuntamenti del Planetario di Bari

notte internazionale luna 2025La Notte Internazionale della Luna sabato 4 con il Centro Armstrong - Accompagnando l’umanità sin dagli albori, i suoi crateri ed i suoi mari sono sempre stati fonte di ispiraz ... Come scrive gazzettadisalerno.it

notte internazionale luna 2025Notte internazionale della Luna - Domenica 5 ottobre doppio appuntamento al Parco archeologico di Lilibeo: visita guidata a Capo Boeo e osservazione della Luna con ORSA Palermo. Lo riporta marsalalive.it

Cerca Video su questo argomento: Notte Internazionale Luna 2025