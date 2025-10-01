La Notte Internazionale della Luna 2025 la NASA sbarca a Salerno grazie al Centro Astronomico Neil Armstrong
Tempo di lettura: 2 minuti La Luna è il corpo celeste più famoso di sempre. Accompagnando l’umanità sin dagli albori, i suoi crateri ed i suoi mari sono sempre stati fonte di ispirazione per chiunque l’abbia ammirata nel suo candore notturno. Eppure, non tutti ne conoscono appieno la storia. Come si è formata? Perché è importante per il nostro pianeta? Quale è il suo destino? Queste domande stimolano tutt’oggi la curiosità dei più. Per questo motivo, la ben nota National Aeronautics and Space Administration (NASA) ha promosso l’iniziativa “International Observe the Moon Night 2025”, tradotta come “Notte Internazionale della Luna 2025”: un’iniziativa dedicata interamente alla Luna tramite seminari, eventi pubblici oppure ancora le tradizionali osservazioni al telescopio per grandi e piccini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: notte - internazionale
Notte internazionale della luna: osservazione (gratuita) con i telescopi nella riserva di caccia della Favorita
Notte Internazionale della Luna 2025: l’iniziativa della NASA sbarca a Salerno
La notte internazionale della Luna: gli appuntamenti del Planetario di Bari
LA #NOTTE DELLA #LUNA Il Centro Visite di #TorreLapillo aderisce all’evento internazionale della N.A.S.A.: INTERNATIONAL OBSERVE THE #MOON NIGHT Osservazione della #Luna piena PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ? Info e p - facebook.com Vai su Facebook
L’attacco di questa notte alla Global Sumud Flotilla è un atto di pirateria e di terrorismo internazionale in acque internazionali. Meloni faccia la patriota, difenda le imbarcazioni italiane. - X Vai su X
La Notte Internazionale della Luna sabato 4 con il Centro Armstrong - Accompagnando l’umanità sin dagli albori, i suoi crateri ed i suoi mari sono sempre stati fonte di ispiraz ... Come scrive gazzettadisalerno.it
Notte internazionale della Luna - Domenica 5 ottobre doppio appuntamento al Parco archeologico di Lilibeo: visita guidata a Capo Boeo e osservazione della Luna con ORSA Palermo. Lo riporta marsalalive.it