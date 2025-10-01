La notte dell’abbordaggio | la flottiglia bloccata da navi israeliane Meloni segue vicenda da Copenaghen

Un momento dell’abbordaggio da parte di soldati israeliani su una nave della Flotilla Questa sera è iniziata ufficialmente l’operazione israeliana per bloccare la Global Sumud Flotilla, un convoglio composto da 44 imbarcazioni cariche di aiuti umanitari diretti alla popolazione civile della Striscia di Gaza. L’intervento è scattato circa un’ora dopo che gli attivisti a bordo avevano lanciato l’allarme per l’avvicinamento di navi non identificate, molto probabilmente israeliane. Le comunicazioni via tracker segnalano che già diverse imbarcazioni sono “state attaccate”, tra cui la Alma, la nave sulla quale si trova anche la celebre attivista ambientale Greta Thunberg. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

