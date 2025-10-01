La notte dell’abbordaggio | la flottiglia bloccata da navi israeliane La Farnesina in azione

Questa sera è iniziata ufficialmente l’operazione israeliana per bloccare la Global Sumud Flotilla, un convoglio composto da 44 imbarcazioni cariche di aiuti umanitari diretti alla popolazione civile della Striscia di Gaza. L’intervento è scattato circa un’ora dopo che gli attivisti a bordo avevano lanciato l’allarme per l’avvicinamento di navi non identificate, molto probabilmente israeliane. Le comunicazioni via tracker segnalano che già diverse imbarcazioni sono “state attaccate”, tra cui la Alma, la nave sulla quale si trova anche la celebre attivista ambientale Greta Thunberg. “Attualmente sono a bordo della nave Alma, impegnata in una missione umanitaria pacifica per portare aiuti alla popolazione assediata di Gaza”, ha dichiarato Thunberg nell’ultimo messaggio ricevuto prima del previsto abbordaggio. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

