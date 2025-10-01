La ‘ndrangheta torna all’assalto della Curva Nord dell’Inter | le manovre dei Bellocco e gli interessi di Cosa Nostra si teme una nuova faida

Senza tregua. Non sono serviti gli arresti, i processi, le sentenze. Non è bastato il controverso tentativo di bonifica del mondo ultras da parte della Procura di Milano. E nemmeno la morte di Antonio Toto Bellocco, scannato dal reo confesso poi pentito ex capo della Curva Nord interista Andrea Beretta. Tutto inutile insomma, perché la morte di uno dei figli prediletti della potente cosca di Rosarno piuttosto che spegnere gli appetiti della ‘ndrangheta sullo stadio, li ha rinvigoriti. E così oggi, a un anno dall’annunciatissimo blitz Doppia Curva, la cosca Bellocco è tornata a farsi sotto perché quei guadagni milionari testimoniati dagli atti giudiziari fanno gola eccome. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

