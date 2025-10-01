La nave israeliana Zim Virginia ha lasciato Livorno esultano i sindacati | Una grande vittoria dei portuali

Dopo la Severn, 'respinta' nei giorni scorsi, anche la Zim Virginia, battente bandiera israeliana, ha lasciato Livorno senza che venisse movimentato un solo container. La nave aveva ormeggiato al Terminal Darsena Toscana nella tarda mattinata del 30 settembre, ma il piazzale è rimasto vuoto: i. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

