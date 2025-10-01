La nave israeliana Zim Virginia ha lasciato Livorno esultano i sindacati | Una grande vittoria dei portuali

Dopo la Severn, 'respinta' nei giorni scorsi, anche la Zim Virginia, battente bandiera israeliana, ha lasciato Livorno senza che venisse movimentato un solo container. La nave aveva ormeggiato al Terminal Darsena Toscana nella tarda mattinata del 30 settembre, ma il piazzale è rimasto vuoto: i.

In Grecia impedito l'attracco di una nave da crociera israeliana. L'allarme delle ong: "A Gaza è carestia di massa"

Taranto: nave per il carburante all’aviazione militare israeliana, proseguito nella notte il presidio di protesta La petroliera ricacciata indietro due giorni prima è repentinamente arrivata ieri sera nel porto ionico

Porto Livorno, nave israeliana in arrivo al terminal Darsena Toscana. Usb: "Pronti a un nuovo sciopero"

Un mondo davvero alla rovescia: il prefetto di Livorno, anziché occuparsi delle proteste dei portuali, intima alla nave cargo israeliana di andarsene. Istituzioni allo sbando oramai asservite alla propaganda antisemita

La nave israeliana Zim Virginia è rimasta ormeggiata con la prua verso il porto di Livorno per un giorno. A poche miglia dal molo 53. Un giorno al largo, vicino all'isola di Gorgona, in attesa di entrare in darsena. Cosa che è avvenuta il gior

"La Zim non scaricherà a Livorno". Sciopero per Gaza, la nave della compagnia israeliana lascia il porto - La nota dell'Usb: "La parola d'ordine è sempre stata 'se non lo fa il governo lo facciamo noi' è così è stato".

Clacson e insulti alla nave israeliana: la Zim Virginia è entrata in porto a Livorno - Alcuni portuali hanno protestato suonando i clacson dei trattori e urlando all'indirizzio del cargo.