La Napoli dei tavolini selvaggi tra charme e occupazione abusiva di suolo pubblico Ecco quando scattano le revoche delle licenze

Napoli, città di storia e tradizione, ha anche un cuore pulsante dove cibo, divertimento e musica si fondono per creare l’atmosfera unica della movida partenopea. Ma dietro questa atmosfera vivace e accogliente si cela un fenomeno che sta mettendo a dura prova la vivibilità urbana: l'occupazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it