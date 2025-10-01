La Napoli dei tavolini selvaggi tra charme e occupazione abusiva di suolo pubblico Ecco quando scattano le revoche delle licenze
Napoli, città di storia e tradizione, ha anche un cuore pulsante dove cibo, divertimento e musica si fondono per creare l’atmosfera unica della movida partenopea. Ma dietro questa atmosfera vivace e accogliente si cela un fenomeno che sta mettendo a dura prova la vivibilità urbana: l'occupazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: napoli - tavolini
Napoli, rissa tra due gruppi ultras della Turris: sedie e tavolini come armi
Bar al centro di Napoli, stop all’asporto dalle 22 e chiusura tavolini a mezzanotte: le nuove regole
Nella Villa Comunale di Napoli scoperto un deposito abusivo di ombrelloni, sedie e tavolini
Piazza Sannazaro nel 1966, tra lavori in corso e le serate che i ristoranti locali la riempivano di tavolini perché questo era il posto estivo della birra e taralli ma anche di zuppe di cozze e caponate. Chi ha ricordi ce lo faccia sapere? #VecchiaNapoli - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, parcheggi selvaggi per fare più soldi: segnalate 76 autorimesse - La guardia di finanza le ha segnalate all'autorità giudiziaria: posizionavano i veicoli in doppia fila o sui marciapiedi per aumentare i guadagni Auto in doppia fila e sui marciapiedi per aumentare i ... Si legge su rainews.it