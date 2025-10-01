La morte del giovane Lorenzo Nucheli scuote un' intera comunità Proclamato il lutto cittadino

La notizia della morte del giovane Lorenzo Nucheli, deceduto questa mattina inseguito ad un incidente mentre si trovava a bordo di un velivolo militare all'interno del parco nazionale del Circeo con il Colonnello Simone Mettini ha scosso la piccola e tranquilla cittadina del Serrone nel nord.

In questa notizia si parla di: morte - giovane

Sono Simone Mettini e Lorenzo Nucheli i due militari morti nell'aereo caduto a Sabaudia - Simone Mettini era un colonnello al comando del 70°Stormo di Latina, Lorenzo Nucheli un giovane allievo pilota dell'Accademia di Pozzuoli

Incidente aereo, l'allievo vittima è il ciociaro Lorenzo Nucheli - Il giovane pilota, originario di Serrone, era insieme al colonnello Simone Mettini, comandante di Stormo ed esperto pilota istruttore