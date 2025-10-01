La morte del giovane Lorenzo Nucheli scuote un' intera comunità Proclamato il lutto cittadino

La notizia della morte del giovane Lorenzo Nucheli, deceduto questa mattina inseguito ad un incidente mentre si trovava a bordo di un velivolo militare all'interno del parco nazionale del Circeo con il Colonnello Simone Mettini ha scosso la piccola e tranquilla cittadina del Serrone nel nord. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: morte - giovane

Estorsione e minacce di morte al padre, giovane va in carcere

La tragica morte del 17enne Riccardo Boni. Il fratellino alla mamma: "E' sotto la sabbia". Il giovane stava tentando di scavare un tunnel sul fondo della buca a Montalto di Castro

Allarme da piazza della Morte: "Sta violentando una giovane semincosciente". Indaga la polizia

Ventitreenne di origini tunisine il giovane sul cui corpo la Procura ha disposto l'autopsia a seguito di una morte sospetta, dopo una crisi respiratoria durante un turno di lavoro a Zumpano - facebook.com Vai su Facebook

Incidente aereo, l'allievo vittima è il ciociaro Lorenzo Nucheli - Il giovane pilota, originario di Serrone, era insieme al colonnello Simone Mettini, comandante di Stormo ed esperto pilota istruttore ... Lo riporta ciociariaoggi.it

Chi erano Simone Mettini e Lorenzo Nucheli, morti nell'incidente aereo militare al Circeo - Incidente aereo al Circeo: morti il colonnello Simone Mettini e l’allievo pilota Lorenzo Nucheli durante una missione addestrativa dell’Aeronautica ... Lo riporta tag24.it