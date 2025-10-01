La morte del giovane Lorenzo Nucheli scuote un' intera comunità Proclamato il lutto cittadino

Frosinonetoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia della morte del giovane Lorenzo Nucheli, deceduto questa mattina inseguito ad un incidente mentre si trovava a bordo di un velivolo militare all'interno del parco nazionale del Circeo con il Colonnello Simone Mettini ha scosso la piccola e tranquilla cittadina del Serrone nel nord. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morte - giovane

Estorsione e minacce di morte al padre, giovane va in carcere

La tragica morte del 17enne Riccardo Boni. Il fratellino alla mamma: "E' sotto la sabbia". Il giovane stava tentando di scavare un tunnel sul fondo della buca a Montalto di Castro

Allarme da piazza della Morte: "Sta violentando una giovane semincosciente". Indaga la polizia

morte giovane lorenzo nucheliIncidente aereo, l'allievo vittima è il ciociaro Lorenzo Nucheli - Il giovane pilota, originario di Serrone, era insieme al colonnello Simone Mettini, comandante di Stormo ed esperto pilota istruttore ... Lo riporta ciociariaoggi.it

Chi erano Simone Mettini e Lorenzo Nucheli, morti nell'incidente aereo militare al Circeo - Incidente aereo al Circeo: morti il colonnello Simone Mettini e l’allievo pilota Lorenzo Nucheli durante una missione addestrativa dell’Aeronautica ... Lo riporta tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Morte Giovane Lorenzo Nucheli