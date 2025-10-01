La ’Mille e 118 miglia del soccorso’ Sicurezza e prevenzione in piazza
Riparte l’evento ’ Mille e 118 Miglia del Soccorso ’ per diffondere la cultura del primo soccorso, della sicurezza stradale e del volontariato in ambulanza, idea del dottor Cristian Manuel Perez, presidente della Fondazione Perez-Koskowska. La Fondazione Perez-Koskowska presenta la nona edizione dell’evento ’La Mille e 118 Miglia del soccorso’ da alcune settimane e oggi si attendono migliaia di persone e bambini. Dal 26 settembre al 5 ottobre 2025, l’associazione sarà impegnata in questa manifestazione che vede la possibilità di partecipazione di tutte le associazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche correlate al tema dell’evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: mille - miglia
TIR – Sfida e tradizione, prende forma il Rally Mille Miglia 2025
Mille miglia in lutto, morto in Kenya Costantino Franchi, che ha fatto rinascere la mitica corsa
Automobilismo - Rally. Andreucci-Arnaboldi al "Mille Miglia»
Domani al Museo Mille Miglia di Brescia, ore 18:30, un interessante dibattito su scienza e ricerca. - facebook.com Vai su Facebook
Mille Miglia è ora un marchio storico di interesse nazionale - X Vai su X