La Meridiana del Rizzoli | Unife e IOR tra Storia Scienza e Cultura
L'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna apre le porte del suo complesso monumentale, l'ex monastero di San Michele in Bosco, per l’iniziativa Luce e Tempo al Rizzoli, che unisce storia, scienza e benessere. L'appuntamento, che si inserisce tra le attività di Public Engagement dell'Università di Ferrara, è per domenica 5 ottobre 2025 alle ore 16:00 nella Sala Vasari. L'incontro è il risultato di una pluriennale collaborazione tra l'Università di Ferrara e l'Istituto Ortopedico Rizzoli e si inserisce nel ciclo di divulgazione scientifica Ferrara delle Scienze 2025, che quest'anno si concentra sul tema della luce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: meridiana - rizzoli
L’ospedale Rizzoli apre i portoni: una giornata alla scoperta della meridiana ‘illuminista’
L’ospedale Rizzoli apre i portoni: una giornata alla scoperta della meridiana ‘illuminista’ - Bologna, 30 settembre 2025 – Da monastero olivetano a ospedale, centro di ricerca, eccellenza internazionale nell’ortopedia. Segnala msn.com
Ior Run, la corsa e camminata di beneficenza della Fondazione Rizzoli: «Per finanziare le protesi, obiettivo 20mila euro» - Con oltre 600 iscrizioni, la prima edizione della Ior Run, la corsa e camminata di beneficenza organizzata dalla Fondazione Rizzoli, può già considerarsi un successo. Da corrieredibologna.corriere.it