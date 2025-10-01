L'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna apre le porte del suo complesso monumentale, l'ex monastero di San Michele in Bosco, per l’iniziativa Luce e Tempo al Rizzoli, che unisce storia, scienza e benessere. L'appuntamento, che si inserisce tra le attività di Public Engagement dell'Università di Ferrara, è per domenica 5 ottobre 2025 alle ore 16:00 nella Sala Vasari. L'incontro è il risultato di una pluriennale collaborazione tra l'Università di Ferrara e l'Istituto Ortopedico Rizzoli e si inserisce nel ciclo di divulgazione scientifica Ferrara delle Scienze 2025, che quest'anno si concentra sul tema della luce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Meridiana del Rizzoli: Unife e IOR tra Storia, Scienza e Cultura