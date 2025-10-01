La mentalità e il carattere di Frank saluta i giocatori di Spurs dopo aver salvato il punto tardivo contro Bodo Glimt
2025-10-01 00:21:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito 101greatgoals: Il manager del Tottenham Hotspur Thomas Frank ha elogiato la "mentalità e il personaggio" della sua squadra dopo che sono arrivati??da due gol fino a strappare un punto nello scontro di Champions League con BodoGlimt martedì. In quella che è stata una performance in gran parte poco convincente di Spurs all'interno della cerchia di articolazione, un gol di Jens Hauge del secondo tempo ha dato a Bodo un meritato vantaggio davanti a Micky Van de Ven e un gol di Jostein Gundeinsen in ritardo per i londinesi del Nord.
In questa notizia si parla di: mentalit - carattere
"Questa squadra ha una grande mentalità": Juan Jesus risponde alle critiche post Milan-Napoli e fa un esempio lampante sulla voglia e sul carattere della sua squadra #conferenzanapoli #sscnapoli #juanjesus #milannapoli SSC NAPOLI - X Vai su X
LA CAPOLISTA SE NE VA! Il Napoli continua a correre e, dopo 4 giornate, guarda tutti dall’alto con 12 punti in classifica. Una partenza perfetta, fatta di vittorie, carattere e mentalità da grande squadra. Gli uomini di Conte non mollano mai, giocano da gr - facebook.com Vai su Facebook