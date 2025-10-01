La Marina israeliana pronta a intervenire per fermare la Flotilla I dem verso la resa

Laverita.info | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fonti militari: chi è a bordo sarà spostato e alcune navi affondate. Meloni: gli attivisti non diano scuse per sabotare il piano Trump. 🔗 Leggi su Laverita.info

la marina israeliana pronta a intervenire per fermare la flotilla i dem verso la resa

© Laverita.info - La Marina israeliana pronta a intervenire per fermare la Flotilla. I dem verso la resa

In questa notizia si parla di: marina - israeliana

Il video della marina israeliana che terrorizza la "flotilla" ProGaza

Flotilla, la marina militare israeliana "pronta a intercettarla"

Flotilla, da Alpino primo alert a 180 miglia da Gaza: stanotte si fermerà. «La Marina israeliana pronta ad entrare in azione»

marina israeliana pronta intervenireLa Flotilla nella zona di rischio, la Marina israeliana pronta all’azione - La Flotilla è a ridosso della zona di rischio, davanti a Gaza e Israele. lastampa.it scrive

marina israeliana pronta intervenireStasera la Flotilla nella zona a rischio. La Marina israeliana pronta a entrare in azione - L'ultimo appello di Crosetto: 'Accetti una delle soluzioni alternative' L'Idf: 'Hamas finanzia la missione'. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Marina Israeliana Pronta Intervenire