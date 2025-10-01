La mano che ha scolpito Beckenbauer è italiana | Ho ricreato il Kaiser e non lo conoscevo

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matilde Romagnoli, milanese trapiantata in Germania da dieci anni, ha costruito la statua di bronzo per la leggenda del Bayern e della nazionale. È stata inaugurata a settembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

